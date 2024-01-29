خبير علاقات دولية: منذ الأزمة الفلسطينية لم تتوقف الاتصالات الدولية بمصر

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إن منذ الأزمة الفلسطينية، لم تتوقف الاتصالات الدولية بمصر، بسبب أهميتها ودورها المهم في استقرار المنطقة.

ونوّه "عبدالمجيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، إلى أن موقف مصر منذ اليوم الأول ثابت وواضح، وأسهم في كشف مخطط الكيان المحتل، والمتمثل في التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن أزمة "الأونروا، تكشف مخططات إسرائيل والعالم الغربي الداعم للكيان المحتل، في القضاء على الشعب الفلسطيني".

وأشار، إلا أنه لا بد من تطبيق الآليات داخل مجلس الأمن، من أجل تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى مشروع زيادة دخول المساعدات التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجلسة السابقة.

وأردف، أن ما يحدث في المنطقة اليوم، هي عمليات تصعيد ممنهجة، هدفها غض النظر عن ما يحدث في قطاع غزة، وهذا يساعد بشكل كبير في حكومة بنيامين نتنياهو.

وتابع، أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط النار في المنطقة، محاولة منها لمساعدة إسرائيل بشكل كبير في تنفيذ أعمالها العسكرية داخل القطاع المنكوب.