الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الناس كلها زعلانة".. تعليق نارى من لبنى عسل عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

لبني عسل
لبني عسل

علقت الإعلامية لبني عسل على خروج المنتخب المصري أمس من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بركلات الترجيح أمام الكونغو، قائلة:"الناس كلها زعلانة".

وأضافت "عسل" خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن روي فيتوريا أغلي مدرب بالبطولة الإفريقية، مؤكدة أنه كان لا بد من دراسة العقود قبل التعاقد معه.

وأشارت إلى أن منظومة الكرة المصرية تحتاج للعديد من التعديلات، قائلة:" إحنا منتخب مصر، ومينفعش اللي حصل إمبارح".

ونوهت "عسل"، أن الكرة هى التي تسعد الجماهير المصرية، مشيرة إلى أن في وقت الحساب لابد من التحدث عن المنظومة ككل وليس المدرب فقط، من أجل استعادة هيبة الكرة المصرية.

لبنى عسل أمم أفريقيا المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الامم الافريقية الحياة اليوم

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