الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. ليفربول لا يستعجل عودة محمد صلاح للفريق

محمد صلاح
محمد صلاح

ذكرت تقاريرصحفية، اليوم الإثنين، مستجدات إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وخرج صلاح من معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة كاب فيردي بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وسافر إلى ليفربول من أجل البدء في رحلة التأهيل من الإصابة.

وذكرت تقاريرصحفية تشير إلى أن ليفربول يسعى لتجهيز محمد صلاح، للحاق بمواجهة أرسنال الأسبوع المقبل، في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، لكن موقع “liverpool.com” أوضح أن النادي لن يستعجل عودة محمد صلاح، خاصة بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح التقرير، أنه كان هناك برنامج مكثف من صلاح لعودته إلى مصر حال وصول الفراعنة بعيدًا في البطولة، لكن بعد الخروج لن يستعجل النادي تكثيف علاجه ليتأكد من جاهزيته الكاملة لبقية الموسم.

كلوب يُحدد بديل محمد صلاح فى ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن موقع "Team Talk" الإنجليزي، فإن يورجن كلوب نصح إدارة ليفربول بالبحث عن بديل مناسب لتعويض محمد صلاح في حال رحيله.

وأضافت التقارير الصحفية، أن كلوب أبلغ إدارة ليفربول أن تاكيفوسا كوبو، جناح ريال سوسييداد، هو الأنسب لخلافة محمد صلاح، إذ أبدى إعجابه بقدرات اللاعب فنيًا في أرض الملعب، كذلك ستكون صفقته مناسبة اقتصاديًا.

وشارك تاكيفوسا كوبو أساسيًا في 21 مباراة مع ريال سوسييداد في الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه كلوب قراره النهائي، بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، ليُنهي مسيرة استمرت 9 سنوات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 

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