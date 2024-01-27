قبل رحيله.. يورجن كلوب يُحدد بديل محمد صلاح فى ليفربول

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، نصيحة لإدارة النادي بشأن مصير نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته منذ صيف 2023 الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، مع ليفربول في صيف 2025.

ولم يتوصل محمد صلاح لاتفاق مع إدارة ليفربول حتى الآن بشأن تجديد عقده، رغم أنه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

كلوب يُحدد بديل محمد صلاح في ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن موقع "Team Talk" الإنجليزي، فإن يورجن كلوب نصح إدارة ليفربول بالبحث عن بديل مناسب لتعويض محمد صلاح في حال رحيله.

وأضافت التقارير الصحفية، أن كلوب أبلغ إدارة ليفربول أن تاكيفوسا كوبو، جناح ريال سوسييداد، هو الأنسب لخلافة محمد صلاح، إذ أبدى إعجابه بقدرات اللاعب فنيًا في أرض الملعب، كذلك ستكون صفقته مناسبة اقتصاديًا.

وشارك تاكيفوسا كوبو أساسيًا في 21 مباراة مع ريال سوسييداد في الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه كلوب قراره النهائي، بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، ليُنهي مسيرة استمرت 9 سنوات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نورويتش سيتي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول المقبلة أمام نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.