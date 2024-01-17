بين السعودية وليفربول.. هل تكون 2025 سنة حسم مستقبل "محمد صلاح"؟

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بالحصول على خدماته منذ الصيف الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، مع ليفربول في صيف 2025.

رغبة ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح

ولم يتوصل محمد صلاح لاتفاق مع إدارة ليفربول حتى الآن بشأن تجديد عقده، رغم أنه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

ونوّهت التقارير الصحفية، وآخرها صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، بأن هناك قلقًا كبيرًا بخصوص عقد محمد صلاح، وبأن إدارة ليفربول تريد تجديد عقده، ولكن لم تفتح باب المحادثات حتى الآن؛ بسبب التركيز الكامل على الموسم الجاري 2023/ 2024، بجانب تواجد "مو" مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار. لمطالعة التفاصيل من هنا.

فرص الأندية السعودية في التعاقد مع محمد صلاح

في الوقت ذاته، وتحديدًا منذ الصيف الماضي، أبدت الأندية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع محمد صلاح، وسط صراع شرس بين ناديي الهلال واتحاد جدة بضمه في أقرب وقت ممكن.

• اتحاد جدة السعودي

يُعد فريق اتحاد جدة السعودي هو الأوفر حظًا والأقرب للحصول على خدمات محمد صلاح، بعدما قدّم أكثر من عرض رسمي منذ الصيف الماضي.

وكان الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا في الصيف الماضي لإدارة ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض؛ نظرًا لتمسك المدرب يورجن كلوب بخدمات الفرعون المصري.

كذلك أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف اتحاد جدة في الصيف المقبل، في ظل اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضمه.

وبالتالي فإن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي سترغب في التعاقد مع نجم كبير آخر في حال رحيل كريم بنزيما المحتمل.

• الهلال السعودي

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي الهلال بات قريبًا من التوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع محمد صلاح، حسبما أعلنه الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان في تصريحات لبرنامج "الديوانية" على قناة الرياضية السعودية.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "محمد صلاح لاعبًا هلاليًا الموسم القادم".

ولكن على عكس هذه التقارير، فإن نادي الهلال يُعد مُرشحًا ضعيفًا للغاية لحسم صفقة محمد صلاح لصالحه، خاصة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وأعلن نادي الهلال عن تعاقده مع البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق مارسيليا، في الميركاتو الشتوي الجاري، مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبالتالي، فإن رينان لودي سيكون اللاعب الأجنبي التاسع في قائمة الهلال، الأمر الذي يجعل محمد صلاح خارج خطة النادي السعودي.

ويضم نادي الهلال 9 لاعبين أجانب، هم: البرازيلي نيمار دا سيلفا، البرازيلي رينان لودي، المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، البرازيلي مالكوم، البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الصربي ألكساندر ميتروفيتش، البرازيلي ميشيل ديلجادو.

تباين في موقف ليفربول بشأن البحث عن بديل مناسب لخلافة محمد صلاح

وبسبب ما تردد بشأن مستقبل محمد صلاح، الذي أثار المخاوف داخلة أروقة نادي ليفربول، قررت الإدارة البحث عن مهاجم بديل تحسبًا لرحيل "مو"، أو فشل إقناعه بتجديد عقده.

وحسب تقارير سابقة، فإن ليفربول كان يُدرس التعاقد مع مايكل أوليس، مهاجم كريستال بالاس، في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يراقبه منذ خمس سنوات عندما كان لاعبًا في فريق ريدينج. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويُجيد مايكل أوليس اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين الأيمن والأيسر، مهاجم وهمي وكذلك صانع ألعاب في مركز 10 واللعب كمهاجم صريح، ليصبح محل اهتمام قويا من قِبل العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

ولكن موقع "أنفيلد ووتش" خرج بتقرير في وقت سابق، أكد خلاله أن محمد صلاح منفتح في الوقت الحالي على توقيع عقد جديد مع ليفربول، الأمر الذي جعل إدارة الريدز تُغيّر خطتها وتقرر إيقاف عملية البحث عن مهاجم بديل لـ"مو"، لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.