مصر وغانا.. تاريخ طويل من المواجهات ورقم جديد في انتظار محمد صلاح

يدخل منتخب مصر اختباره الثاني في كأس أمم إفريقيا، عندما يصطدم بنظيره منتخب غانا مساء الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت منتخبنا الوطني استهل مشواره بتعادل مخيب للآمال مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، لتصبح المهمة صعبة أمام غانا، وليس أمام مصر سوى الفوز لتسهيل عملية التأهل للدور الثاني وخاصة بعد فوز الرأس الأخضر على غانا.

وتعتبر مواجهة مصر وغانا من مواجهات التاريخية في القارة، حيث تواجه المنتخبان من قبل في البطولة 4 مرات فاز فيها الفراعنة مرتين وتعادلا مرة وكان الفوز مرة وحيدة لغانا.

وفي العموم تواجه المنتخبان تاريخيًا في 26 لقاء كان فيها التفوق كبير لمنتخب مصر بـ 12 انتصارات مقابل 7 لمنتخب غانا وتعادلا في 7.

آخر مواجهات المنتخبان كانت في تصفيات كأس العالم 2018، وتعادلا بهدف لكل فريق في ملعب “بابا يار”.

ويتفوق الفراعنة في آخر 10 لقاءات بين المنتخبان، حيث فاز في 4 وخسر 2 وتعادل في 4.

وتحمل مواجهة مصر مع غانا ذكريات حزينة وأبدية عندما تلقى الفراعنة واحدة من أكبر الهزائم في تاريخه بتصفيات مونديال 2014 النهائية عندما خسر بنتيجة 6-1 في غانا في ليلة سوداء للكرة المصرية.

هداف مواجهات المنتخبان هو أسمواه جيان أسطورة غانا السابق بـ3 أهداف، ويليه محمد صلاح قائد المنتخب الحالي بهدفين والذي يمتلك فرصة تاريخية في لقاء الخميس.

وحال سجل صلاح هدف سيعادل جيان في تاريخ مواجهات المنتخبان، أما إذا سجل هدفين سينفرد بترتيب هدافي مواجهات المنتخبان.

يستعد المنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا المدير الفني لمباراة منتخب غانا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الفيفا موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير 2024.

تجرى المباراة التي تجمع بين منتخب الفراعنة ومنتخب غانا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرض ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.