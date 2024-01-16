الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية وتردد القنوات الناقلة

مباريات
مباريات

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية وتردد القنوات الناقلة من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث منذ تعادل المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق في أولى مبارياته بالبطولة التي تقام على أرض دولة كوت ديفوار ورغبة الجماهير في التشجيع للفوز بلقب.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا المدير الفني لمباراة منتخب غانا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الفيفا موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير 2024.

تجرى المباراة التي تجمع بين منتخب الفراعنة ومنتخب غانا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرض ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الغد الثلاثاء في كأس الأمم الإفريقية والأسياوية والقنوات الناقلة

جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية بدوري المجموعات

عقب تعادل المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق 2 _ 2 في أولى مبارياته في دوري المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية أصبح أمام الفراعنة مباريتين هما:-

المباراة الأولى في الجولة الثانية من دوري المجموعات والتي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب غانا المزمع إقامتها يوم الخميس 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا.

المباراة الثالثة في الجولة الثانية من دوري المجموعات والتي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر المزمع إقامتها يوم الاثنين 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا.

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مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا كان 2023

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تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر وغانا المجانية

يمكن معرفة تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر وغانا المجانية لضبطها من خلال الإحداثيات التالية وهى كما يلي:-

القناة الأولى الجزائرية

القمر الصناعي:- نايل سات.
التردد 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي:- نايل سات.
التردد 12284.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة Canal 11HD

القمر الصناعي:- هيسباسات.
التردد 12437.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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جدول مواعيد مباريات اليوم  

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