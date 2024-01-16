تقرير: قلق فى ليفربول من عدم تجديد عقد صلاح وثنائى الفريق

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي قلق بشأن عقود ثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

الثلاثي يعتبر من أعمدة النادي الإنجليزي منذ تولي الألماني يورجن كلوب قيادة الريدز، وخاصة في السنوات الماضية بعدما قادوا الفريق لتحقيق جميع البطولات.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إن هناك قلقًا كبيرًا بخصوص عقود محمد صلاح، وفان دايك وأرنولد التي تنتهي في عام 2025 المقبل.

وأضاف التقرير، أنه حتى هذه اللحظة لم تفتح إدارة النادي الإنجليزي أية محادثات لتجديد عقد الثلاثي، حيث هناك تركيز على الموسم الحالي.

وأوضح التقرير، أن هناك رغبة لتجديد عقودهم لكن المحادثات لم تبدأ بعد، نظرًا لأن الفريق في إجازة ومحمد صلاح مع منتخب مصر.

وأتم التقرير، أن اللاعبين منغمسون ومركزون على المنافسة على الألقاب هذا الموسم والحديث عن تجديد العقود سيكون في وقتٍ لاحق.

عقد محمد صلاح يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2025، ويتمسك نادي ليفربول بشدة باللاعب، حيث يعتبر النجم الأول للفريق في الوقت الحالي.

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول حاليًا، ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي تقدم بعرض كبير لضم صلاح الصيف الماضي في ساعاته الأخيرة، لكن ليفربول رفض رحيل اللاعب ورفض العرض.