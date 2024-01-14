الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يطارد رقمى الشاذلى وحسام حسن فى بطولة الأمم الإفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح

يضم منتخب مصر المشارك في النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل 5 لاعبين سجلوا أهدافًا في بطولة الأمم الإفريقية يتصدرهم محمد صلاح برصيد 6 أهداف يليه محمود تريزيجيه بهدفين، ومحمود كهربا ومحمد النني ومحمد عبدالمنعم ولكل منهم هدف واحد.

ويحتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة الهدافين المصريين في بطولة الأمم الإفريقية خلف حسن الشاذلي الذي يتصدر القائمة برصيد 12 هدفًا وحسام حسن بـ11 هدفًا وأحمد حسن برصيد 8 أهداف وطاهر أبوزيد وعلي أبوجريشة ولكل منهما 7 أهداف.

أهداف صلاح في البطولة

وسجل محمد صلاح هدفين في مرمى مالي وبوركينا فاسو عام 2017 وهدفين في مرمى الكونغو الديمقراطية وأوغندا عام 2019 وهدفين في مرمى غينيا بيساو والمغرب عام 2021 ..ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 3 أهداف في النسخة الحالية من البطولة لتخطي أحمد حسن كما يحتاج إلى تسجيل 5 أهداف لمعادلة رقم حسام حسن، ويحتاج إلى 6 أهداف لتخطي حسام حسن والتساوي مع حسن الشاذلي.

أما محمود تريزيجيه فقد سجل هدفًا في مرمى زيمبابوي عام 2019 وهدفًا في مرمى المغرب عام 2021 ..وسجل محمود كهربا هدفه في مرمى المغرب عام 2017 وسجل محمد النني هدفه في مرمى الكاميرون في المباراة النهائية عام 2017 وأخيرًا سجل محمد عبدالمنعم هدفه في مرمى السودان عام 2021.

بطولة الأمم الإفريقية محمد صلاح محمد الننى محمد عبد المنعم محمود تريزيجية

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