رئيس بعثة منتخب مصر يكشف حقيقة إصابة حجازى وموقفه من مواجهة موزمبيق

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، حقيقة إصابة أحمد حجازي مدافع الفراعنة، مؤكدًا على أن إصابته بسيطة وأنه سيكون جاهزًا لمواجهة موزمبيق.

وتقام مباراة مصر وموزمبيق في افتتاح مواجهات الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، في السابعة مساء الأحد.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: "الأمور تسير حاليًا بشكل جيد والاستعدادات مميزة".

وأضاف: "الملعب الذي سيستضيف المباراة جيد رغم بعض التحفظات على العشب، والأجواء جيدة ودرجة الحرارة معتدلة".

أما فيما يتعلق بإصابة أحمد حجازي فقد قال: "إصابة بسيطة واللاعب جاهز لخوض المباراة".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر داخل معسكر منتخب مصر لـ"الدستور"، على جاهزية أحمد حجازي ومشاركته أساسيًا أمام موزمبيق.

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