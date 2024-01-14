الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس بعثة منتخب مصر يكشف حقيقة إصابة حجازى وموقفه من مواجهة موزمبيق

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، حقيقة إصابة أحمد حجازي مدافع الفراعنة، مؤكدًا على أن إصابته بسيطة وأنه سيكون جاهزًا لمواجهة موزمبيق.

وتقام مباراة مصر وموزمبيق في افتتاح مواجهات الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، في السابعة مساء الأحد.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: "الأمور تسير حاليًا بشكل جيد والاستعدادات مميزة".

وأضاف: "الملعب الذي سيستضيف المباراة جيد رغم بعض التحفظات على العشب، والأجواء جيدة ودرجة الحرارة معتدلة".

أما فيما يتعلق بإصابة أحمد حجازي فقد قال: "إصابة بسيطة واللاعب جاهز لخوض المباراة".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر داخل معسكر منتخب مصر لـ"الدستور"، على جاهزية أحمد حجازي ومشاركته أساسيًا أمام موزمبيق.

اقرأ أيضا.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة موزمبيق (صور)

خالد الدرندلي منتخب مصر منتخب موزمبيق احمد حجازى مباراة مصر وموزمبيق

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة موزمبيق (صور)

منتخب مصر يرتدى القميص الأحمر وموزمبيق بالأصفر فى بطولة إفريقيا

الأكثر قراءة

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

عاجل.. زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب ولاية غليزان بالجزائر

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

عاجل.. وسط توتر.. جالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل