منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة موزمبيق (صور)

اختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره موزمبيق فى السابعة من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم افريقيا.

وحرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى على خوض لاعبيه تدريبات خفيفة فى ختام الاستعدادا لمباراة الغد، بعيدا عن الحمل البدنى فى محاولة من جانبه لعدم تعريض لاعبيه لأى اجهاد عضلى قبل مباراة موزمبيق.

وركز فيتوريا على تحفيظ لاعبيه بعض التعليمات الخاصة بالخطة التى سيخوض بها مباراة الغد، فى محاولة من جانبه للتركيز على كيفية خلق المزيد من الفرص واستغلال هذه الفرص بشكل يمنح الفراعنة فرصة التفوق.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر، مما يؤكد جاهزية جميع لاعبى منتخب مصر للتواجد ضمن قائمة المباراة التى يعلنها فيتوريا غدا.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة أمم افريقيا، بهدف اكتساب مزيد من المعنويات التى يحتاجها لاعبو الفراعنة لمواصلة المشوار، نحو النهائى وحصد لقب البطولة بعد الوصول للمباراة النهائية فى نسختى 2017 و2021، وعدم الظفر بها الامر الذى حرم جيل محمد صلاح ورفاقة من تحقيق أى لقب افريقى حتى الآن.

ومن المقرر أن يستبعد روى فيتوريا 4 لاعبين من قائمة الفراعنة يحق لهم التواجد فى المدرجات، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف"، الذى سمح للمنتخبات بتسجيل قائمة مكونة من 27 لاعب بشرط قيد 23 لاعب فقط فى قائمة المباراة، مع ترك حرية الاخيار فى كل مباراة للمدير الفنى.

ويرتدي منتخب مصر، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدا الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.