وكيل محمد صلاح يفتح النار على منتقدى مو: "كنتم تتوسلون من أجل صورة معه"

بعث رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي برسالة نارية إلى المنتقدين بعد أن طالت اللاعب الانتقادات الجماهيرية عقب عودته إلى ناديه لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها.

نشر عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة" قال فيها: "نفس الأفراد الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل المتابعة أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده.. لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والإعجاب".

أضاف "أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك".

وأتم "الأهم من ذلك، رسالتي للغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هى ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي".

وتأهل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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