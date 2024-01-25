الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل محمد صلاح يفتح النار على منتقدى مو: "كنتم تتوسلون من أجل صورة معه"

محمد صلاح ورامي عباس
محمد صلاح ورامي عباس

بعث رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي برسالة نارية إلى المنتقدين بعد أن طالت اللاعب الانتقادات الجماهيرية عقب عودته إلى ناديه لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها.

نشر عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة" قال فيها: "نفس الأفراد الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل المتابعة أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده.. لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والإعجاب".

أضاف "أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك".

وأتم "الأهم من ذلك، رسالتي للغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هى ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي".

وتأهل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضا:

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

رامي عباس محمد صلاح وكيل محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2023

مواد متعلقة

يورجن كلوب يرد على "المشككين" فى وطنية محمد صلاح

رسالة شديدة اللهجة من شقيقة محمد صلاح للرد على المنتقدين

الأكثر قراءة

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة