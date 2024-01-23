الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة شديدة اللهجة من شقيقة محمد صلاح للرد على المنتقدين

محمد صلاح
محمد صلاح

علقت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني على أحداث مباراة مصر وكاب فيردي بالأمس ضمن منافسات أمم إفريقيا.

وقالت شقيقة صلاح، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "في لقطة حلوة أوي في الماتش لما كان الـ var بيراجع الهدف التاني لمصطفى محمد وشوفت صلاح وهو ماسك الموبايل بيراجع الهدف ويتأكد هو لمسة يد ولا لأ وقلقان وبيراجعها مرة واتنين على الموبايل وكان بيحاول يطمن اللى حواليه أنه لا متقلقوش مش هايتلغي مش لمسة يد".

وأضافت: "أولا محمد مش من النوع اللى طول ماهو قاعد ماسك موبايله ولما يبقى قاعد وفي إيده الموبايل دا معناه أنه كان مجهز نفسه أنه ممكن يحتاج يراجع حاجة في الماتش".

وتابعت: "وكمان أنه يطمن اللى حواليه دا معناه أنه قائد ومسئول وهو دا محمد اللي نعرفه أنه مصدر اطمئنان للي حواليه، وشوفت في اللقطة دي حد قادر يتحمل المسئولية بجد".

واختتمت: “السؤال بقى مين الشخص اللي بيجلدوا فيه بقالهم يومين؟!”.

وتعادل الفراعنة أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة بدور المجموعات بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة ضمن الفراعنة الصعود رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، من التعادل في مواجهاته الثلاث خلال دور المجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر المقبلة فى أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر مع ثاني المجموعة السادسة في دور الـ16، التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء الأحد، 28 يناير الجاري.

شقيقة محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح
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