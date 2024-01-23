فى غياب صلاح.. تريزيجيه ومصطفى محمد يصنعان التاريخ مع الفراعنة

حسم المنتخب الوطني تأهله، أمس الإثنين، بشق الأنفس بعد التعادل مع نظيره الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، في ختام دور المجموعات بـ“بطولة كأس الأمم الإفريقية” ليحل وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف "كاب فيردي" المتصدر بـ7 نقاط وجاء منتخبا غانا وموزمبيق بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

ليس الأسوأ للفراعنة

وبالرغم من عدم فوز منتخب مصر في أي مباراة من المباريات الثلاث بدور المجموعات، إلا أن هذه النسخة ليست الأسوأ رقميًا للفراعنة، مقارنة بنسختي 1990 و1992.

مصر لم تنه دور المجموعات من قبل بلا فوز سوى في مرتين فقط، الأولى في نسخة 1990 التي أقيمت في الجزائر والثانية في 1992 التي استضافتها السنغال، وودع الفراعنة البطولة الأولى بـ3 خسائر من أصل 3، بينما خرج من الثانية بهزيمتين من أصل 2، إذ كان عدد منتخبات المجموعة وقتها 3 فقط.

إنقاذ تريزيجيه

أصبح محمود حسن تريزيجيه منقذ الفراعنة بعدما شارك كبديل في مباراة الأمس ونجح في تسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني لزميله مصطفى محمد وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وصل تريزيجيه إلى 16 هدفًا مع المنتخب الوطني وتخطى رقم حازم إمام (15 هدفًا) وعادل كلا من عماد سليمان وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وطاهر أبوزيد.

أحرز تريزيجيه، تحت قيادة روي فيتوريا، 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه بإجمالي 12 مساهمة في المركز الثاني بين لاعبي الفراعنة.

انفجار مصطفى محمد

مصطفى محمد يصبح أول لاعب يسجل في جميع مباريات دور المجموعات للمنتخب الوطني منذ حسام حسن في نسخة عام 2000.

مصطفى محمد خاض 15 مباراة مع المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة لزملائه، بإجمالي 11 مساهمة تهديفية، احتل بها المركز الثالث خلف محمد صلاح وتريزيجيه.

مصطفى محمد أصبح ثاني هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف بالتساوي مع بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر، بينما يتصدر قائمة هدافي البطولة لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية إيميليو إنسوي بعد تسجيله هدفين من رباعية فريقه، أمس، كوت ديفوار، وكان قد سجل هاتريك في مباراة غينيا بيساو، ليصبح أول "هاتريك" في تاريخ "كان".

حافظ محمد صلاح على صدارته للأكثر مساهمة تهديفية مع المدرب البرتغالي بتسجيله 9 أهداف وصناعته 7 تمريرات حاسمة لزملائه بإجمالي 16 مساهمة تهديفية.

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

وضرب المنتخب الوطني موعدًا مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة وغالبا سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية أو المغرب، وذلك في تمام العاشرة مساء الأحد 28 يناير الجاري.