ناقد رياضى: فيتوريا مدرب أندية وكيروش أفضل منه

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إن أسباب خروج المنتخب المصري من دور الـ16، كثيرة، مؤكدًا أننا لا بد من الوقوف عليها من أجل الوصول لروشتة النجاح مرة أخري بالمنظومة الكروية في مصر.

وأشار "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، إلي أن روي فيتوريا، لم يختبر بالشكل الحقيقي سوى في بطولة كأس الأمم الإفريقية وفشل.

ونوه، إلي أن اتحاد الكرة كان يعلم بأجواء كوت ديفوار، حيث كان لا بد من اتخاذ التدابير قبل الذهاب للبطولة، من أجل التعود على المناخ وطبيعة الأجواء في أبيدجان.

وأردف، أن الكل كان وراء خلف المنتخب، حتى رئيس الجمهورية، ذهب إليهم من أجل توصيل الدعم، مشيرًا أن اختيار المدرب كان أحد الأسباب وراء تراجع مستوى المنتخب المصري في الآونة الأخيرة.

وتابع، أن روي فيتوريا، مدرب أندية وليس منتخبات، علي عكس المدرب "كيروش"، الذي يعتبر من أفضل المدربين الذين دربوا المنتخب بشكل واقعي وفي حدود إمكانيتنا.