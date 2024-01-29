باحث: أمريكا لن تتنازل عن دعم وحماية إسرائيل

قال أبوبكر باذيب، الباحث الاستراتيجي، إن استهداف الحدود السورية الأردنية، هو تهديد للمنطقة العربية من قبل إيران، حيث إن الإدعاء وراء ذلك هو دعم للأشقاء في غزة.

وأشار "باذيب"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن دعم وحماية إسرائيل في كافة المجالات، مهما تصاعدت الخلافات بينهم.

ونوّه الباحث أن الولايات المتحدة قد تسهم في الضغط على إسرائيل، أن ضربات إيران من خلال الحوثيين، يؤكد النظرية التي روجت لها إسرائيل بأن حماس جماعة إرهابية.

وأضاف أن الأحداث التي يقوم بها الحوثيون تسهم بشكل كبير في الضغط السياسي على إسرائيل، مؤكدًا أن هناك سياقًا أكبر لتهديد أمن المنطقة العربية.