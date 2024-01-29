الهلال الأحمر الفلسطينى: دفن الشهداء بحديقة مستشفى الأمل بسبب الحصار الإسرائيلى

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقى في جنوب قطاع غزة، خاصة خان يونس.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شحا شديدا في الطعام والمستلزمات في مستشفى الأمل بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأوضاع على الأرض في غزة مأساوية للغاية، خاصة في ظل أوامر الإخلاء التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا في القطاع.

ونوهت بأن الطواقم الطبية ستواصل تقديم الخدمة الطبية في مستشفى الأمل، ولن نغادر ونترك المصابين والجرحى، مؤكدة أن مركبات الإسعاف يتم إطلاق النار عليها بشكل مباشر.

وأردفت أن الطواقم الطبية دفنت 3 شهداء في حديقة مستشفى الأمل، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى، بالإضافة إلى استهداف محيط المستشفى أكثر من مرة.