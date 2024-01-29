الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: دفن الشهداء بحديقة مستشفى الأمل بسبب الحصار الإسرائيلى

مسئولة الإعلام بالهلال
مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقى في جنوب قطاع غزة، خاصة خان يونس.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شحا شديدا في الطعام والمستلزمات في مستشفى الأمل بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأوضاع على الأرض في غزة مأساوية للغاية، خاصة في ظل أوامر الإخلاء التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا في القطاع.

ونوهت بأن الطواقم الطبية ستواصل تقديم الخدمة الطبية في مستشفى الأمل، ولن نغادر ونترك المصابين والجرحى، مؤكدة أن مركبات الإسعاف يتم إطلاق النار عليها بشكل مباشر.

وأردفت أن الطواقم الطبية دفنت 3 شهداء في حديقة مستشفى الأمل، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى، بالإضافة إلى استهداف محيط المستشفى أكثر من مرة.

الهلال الأحمر الفلسطيني الحصار الإسرائيلى نبال فرسخ القاهرة الإخبارية غزة خان يونس

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ26637 شهيدًا

مراسل القاهرة الإخبارية: مهند لاشين لاعب المنتخب رفض تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة أمام الكونغو

القاهرة الإخبارية: 25 شهيدًا إثر قصف إسرائيلى استهدف منزلًا فى حى التفاح

وزير الأشغال الفلسطينى: 1.8 مليون شخص بغزة دون مأوى ونثمن دور مصر لمساعدتنا

القاهرة الإخبارية: الإسرائيليون يرفضون عودة الجنود لشمال غزة خوفًا من المقاومة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قدمت 3 أضعاف ما قدمه العالم لقطاع غزة

لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطني: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار جاءت في وقتها

dmc: إقبال كبير بجناح الطفل والشباب يتصدرون مشهد خامس أيام معرض الكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل