مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قدمت 3 أضعاف ما قدمه العالم لقطاع غزة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن سحب عدد من الدول الغربية التمويل لوكالة "أونروا"، أنه قرار من أجل مساندة إسرائيل، مؤكدًا إن الولايات المتحدة أنسحبت أكثر من مرة من تمويل مؤسسات كثيرة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن سحب التمويل من الأونروا، هو عقاب للشعب الفلسطيني، ومساندة لإسرائيل، مؤكدًا أنه موقف منحاز للكيان المحتل، ورد على قرار محكمة العدل.

ونوه، أن مصر والدول العربية، لن تتأخر عن دعم وكالة ":الأونروا"، حيث أن مصر تقدم الدعم المباشر للأشقاء في فلسطين، حين أن الدولة المصرية قدمت 3 أضعاف ما قدمه العالم في غزة.

وأضاف، أن قرار سحب التمويل، هو دعم غربي لإسرائيل، كما أن هذه الأزمة كشفت الوجه الحقيقي للكثير من دول العالم، تجاه القضية الفلسطينية.