الجامعة العربية: "الأونروا" تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني ومهددة بالتوقف في فبراير

أكد السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل اتهمت 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص، مشيرا إلى أن إسرائيل تحركت ضد منظمة ووكالة غوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.

وقل زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية دي أم سي، إن الأونروا تعيش أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على غزة وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر حال حدوثه يشكل خطرا كبيرا.

وأشار الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الأونروا تساعد أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني سواء في فلسطين أو الأردن ولبنان وسوريا وحال توقفها يعني هذا أمر سلبي لهؤلاء المواطنين ويعني مشاكل كبيرة وصعب دورها يتم إحلاله بشكل سهل، مؤكدا أن دورها إذا توقف سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الميداني.