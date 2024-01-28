أسامة كمال: الهولوكست "شماعة إسرائيلية محببة"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الواقع في قطاع غزة قاسي ومؤسف، مضيفا: “لا أسعد بصدق ظنوني وقرائتي للمشهد فما يحدث في القطاع كشف الوجه الحقيقي للكثيرين في دول العالم”.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية دي أم سي، أنه سبق وتوقع توسع إسرائيل في استهداف الصحفيين والتوجه لتصفية "الأونروا"، والتي تعتبر أحد المنظمات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهولوكست "شماعة إسرائيلية محببة"، مؤكدًا أنها تمثل أكبر ابتزاز في التاريخ من قبل حكومة الكيان المحتل، والتي دائمًا ما يشير لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كل خطاباته.

ونوه "كمال"، أن الدولة الألمانية، دفعت حساب ما حدث، في "الهولوكست"، من خلال توفير الغطاء السياسي والعسكري لكل الهجمات والعمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.