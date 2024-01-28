"قد تتسبب فى حرب أهلية".. تكساس تطالب بالانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية

أوضح ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية، أن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، تطالب بالانفصال عن الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك تخبطًا في القرارات الخاصة بالإدارة الأمريكية.

وقال "مسعد"، إن طلب تكساس قد يدفع الولايات المتحدة لحرب أهلية مقبلة، مضيفًا أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هى السبب في استقطاب الأقليات والمهاجرين.

ونوه الباحث في العلاقات الدولية أن هناك 8 ملايين مهاجر غير شرعي بالولايات المتحدة الأمريكية، والسبب في ذلك هو سياسة الإدارة الإمريكية في إتباع "السياسة المفتوحة والتي لا تعرف حدودًا".

وأضاف "مسعد"، أن قضية اللجوء والمهاجرين، هى القضية التي تشغل الناخب الأمريكي، حيث إنها تسهم في تقليل أسهم الرئيس بايدن، على عكس دونالد ترامب الذي وقف بكل قوة تجاه هذه القضية.