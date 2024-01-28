الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: وكالة الأونروا ما زالت تقدم خدماتها لسكان قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن وكالة "الأونروا" ما زالت تقدم خدماتها لسكان قطاع غزة، على الرغم من ضعف الإمكانات، خاصة بعد تعليق عدد من الدول التبرع والتمويل.

وأشار إلى أن الأوضاع في مدينة خان يونس ورفح الفلسطينية يزداد سوءًا، بسبب المجازر الأخيرة التي خلّفت أكثر من 30 شهيدًا في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى عدد من العالقين تحت الركام.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الكثير من الجرحي يعانون من ضعف المواد الطبية، ما يسهم في عرقلة الطواقم الطبية في إنقاذ الأرواح.

وتابع: إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ الصباح، خاصة بغرب مدينة خان يونس، مؤكدًا أن القصف يستهدف المنازل المكتظة بالفلسطينيين.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الأونروا قطاع غزة غزة خان يونس

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