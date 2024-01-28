القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب العديد من المجازر بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن أعداد الضحايا في ازدياد جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هجمات الطيران الإسرائيلي في خان يونس أدت إلى اشتعال المناطق في عدد من المنازل بالمنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، بالإضافة إلى القصف العنيف الذي طال حي الزيتون في المنطقة الجنوبية في غزة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر ما أسفر عن ارتقاء الشهداء، وهناك عدة أماكن ومحاور للاشتباك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ونوه "جبر" بأن المقاومة أكدت، في بيانات عدة، أنها استطاعت تكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة، كما أن هناك محاور أخرى مثل محور شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، والمحور الشمالي، وهو محور شمال بيت لاهيا وبيت حانون، فقد شهدت هذه المناطق اشتباكات كبيرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.