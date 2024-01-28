خبير عسكرى: "حارس الازدهار" ستفتح الممرات البحرية للسفن فى باب المندب

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث في البحر الأحمر يتزامن مع ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة من حصار وتجويع.

وأشار "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه في البداية أعلنت جماعة الحوثي عن أنها ستعترض السفن التي تتصل بمصلحة إسرائيل، حتى دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة في البحر الأحمر.

ونوه الخبير العسكري إلى أن القطاع المحاصر يتطلب نجدة، وهنا جاء دور الحوثيين في الضغط على الدول بالبحر الأحمر لفك الحصار على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "حطيط" أن عملية "حارس الازدهار" ستنجح في حالة فتح الممرات البحرية لكل السفن، مشيرًا إلى أن الاشتباك مع الحوثيين ليس الحل بل يسهم ذلك في تحويل المنطقة لمكان نزاع وصراع عسكري.