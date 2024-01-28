الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: "حارس الازدهار" ستفتح الممرات البحرية للسفن فى باب المندب

العميد أمين حطيط
العميد أمين حطيط الخبير العسكري

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث في البحر الأحمر يتزامن مع ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة من حصار وتجويع.

وأشار "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه في البداية أعلنت جماعة الحوثي عن أنها ستعترض السفن التي تتصل بمصلحة إسرائيل، حتى دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة في البحر الأحمر.

ونوه الخبير العسكري إلى أن القطاع المحاصر يتطلب نجدة، وهنا جاء دور الحوثيين في الضغط على الدول بالبحر الأحمر لفك الحصار على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "حطيط" أن عملية "حارس الازدهار" ستنجح في حالة فتح الممرات البحرية لكل السفن، مشيرًا إلى أن الاشتباك مع الحوثيين ليس الحل بل يسهم ذلك في تحويل المنطقة لمكان نزاع وصراع عسكري.

خبير عسكري حارس الازدهار السفن الممرات البحرية القاهرة الإخبارية جماعة الحوثي

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