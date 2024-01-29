الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تنسيقية شباب الأحزاب: دعوة الرئيس لحوار اقتصادي وطني قرار فعال لتفادي الأزمات

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تحتاج إلي حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى، من أجل إنقاذ الإقتصاد المصري.

وأشار "إسماعيل"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن هناك الكثير من الثروات الغير مستغلة في مصر، ومنها هيئة الثروة المعدنية.

ونوه النائب محمد إسماعيل، أن دعوة الرئيس لحوار اقتصادي وطني بوابة التوافق على الاولويات وتقديم رؤى واقعية، من أجل تفادي الأزمات الإقتصادية.

وأردف، أن قطاع التعدين في مصر، يساهم بأقل من نصف في المائة من الناتج القومي لمصر، لذا فهناك العديد من التوصيات من أجل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة إقتصادية.

تنسيقية شباب الأحزاب حوار اقتصادي وطني فضائية DMC 8 الصبح تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاقتصاد المصرى النائب محمد إسماعيل

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