الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دونالد ترامب: العالم على حافة حرب عالمية ثالثة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن عددا من وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقد بايدن بعد الهجوم على القوات الأمريكية، وقال إن العالم على حافة حرب عالمية ثالثة.

 ترامب يعارض مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة

كما أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، معارضته مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة، في إشارة منه لسياسية بايدن الخاطئة.

ترامب حرب عالمية ثالثة القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي دونالد ترامب

مواد متعلقة

اقتصادي لـ"مساء dmc": زيادة الإنتاج الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية

الجامعة العربية: "الأونروا" تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني ومهددة بالتوقف في فبراير

رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية: يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى

متحدث الأونروا لـ"مساء dmc: المنظمة تشكل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين

خارجية فلسطين: تصريحات نتنياهو المناهضة لقرارات العدل الدولية تعكس "خيبة أمل إسرائيل"

أسامة كمال: الهولوكست "شماعة إسرائيلية محببة"

خبير: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصرى الكبير.. وتوقعات بالوصول لـ19 مليون سائح سنويًا

أستاذ علاقات دولية: أزمة تمويل الأونروا كشفت الوجه الحقيقى للدول الغربية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ما حقيقة ارتفاع تذاكر حفلات الأوبرا إلى 5000 جنيه؟

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة