دونالد ترامب: العالم على حافة حرب عالمية ثالثة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن عددا من وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقد بايدن بعد الهجوم على القوات الأمريكية، وقال إن العالم على حافة حرب عالمية ثالثة.

ترامب يعارض مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة

كما أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، معارضته مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة، في إشارة منه لسياسية بايدن الخاطئة.