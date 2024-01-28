الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادي لـ"مساء dmc": زيادة الإنتاج الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية

الدكتور عثمان أحمد
الدكتور عثمان أحمد

قال الدكتور عثمان أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تصنيف مصر الائتماني ليس المحور الرئيسي، مشيرًا إلى أن الأهم هو البيئة الداخلية ومستوى الاستثمار المحلي.

وأضاف "أحمد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن القضية الأساسية ضعف الإنتاج، مؤكدًا أن هناك دول كثيرة لا ترغب في نهوض مصر اقتصاديًا.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية تحتاج حلول عاجلة ومتوسطة الأجل، كما يجب أن يكون الحوار الاقتصادي بين المتخصصين.

وأردف، أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة أزمة كورونا، بسبب التنسيق بين الوزارات المختلفة بشكل فعال، مضيفًا أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية زيادة الإنتاج والتنسيق الفعال.

اقتصادي مساء dmc دي ام سي نهوض مصر الحكومة المصرية

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