"وجبات 5 نجوم".. أعرف حكاية أول مطعم بالمجان في مصر (فيديو)

سلط برنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، الضوء على أول مطعم بالمجان في مصر، والذي يقدم قائمة طعام كاملة تليق بكرامة المحتاجين.

من جانبها قالت إبتسام سراج الدين، المدير التنفيذي لمشروع "الأخوة الإنسانية"، أن فكرة المطعم تتمثل في تقديم الوجبات بأعلى جودة للأسر المصرية غير القادرة.

وأضافت أن بمجرد دخول الأسرة يتم تسجيل البيانات الخاصة بها، وبعد ذلك يتم البحث عنها إجتماعيًا، وإذا تم التأكد من الحالة يتم إرسال البيانات لوزارة التضامن الإجتماعي، من أجل مساعدة هذه الأسرة.

ونوهت، أن المطعم موجود بحي المعادي، حيث يتم عدد من الأحياء مثل الأسمرات ومناطق "الزلزل"، مضيفة أن الفترة القادمة ستم إفتتاح فروق أخري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.