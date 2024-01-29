القاهرة الإخبارية: الإسرائيليون يرفضون عودة الجنود لشمال غزة خوفًا من المقاومة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المنظومة الإسرائيلية تخفق من جديد بسبب فشل الجيش الإسرائيلي في الوصول لقادة حماس في قطاع الشامل، لذلك تم سحب لواء آخر، أمس، من العمليات العسكرية في القطاع.

وأضافت أن رجوع القوات من جديد لشمال قطاع غزة، يثبت الفشل العسكري والاستخباراتي، للجيش الإسرائيلي، بسبب المقاومة المستمرة من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأشارت "أبوشمسية"، إلى أن عودة القوات للشمال مرة أخري، هو قرار يرفضه الشارع الإسرائيلي، بسبب صمود المقاومة الفلسطينية، في التصدي لهذه القوات.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظومة الرسمية في إسرائيل دائمًا ما تروج للأكاذيب حتى على شعبها، الأمر الذي دفع الكثيرين للتظاهر في شوارع تل أبيب، من أجل إجراء انتخابات جديدة وعودة المحتجزين.