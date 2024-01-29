مستشارة أوباما: إيران تستخدم أذرعها لإثارة الاضطرابات فى المنطقة

قالت لوري واتكينز، مستشارة سابقة للرئيس أوباما، إن إيران تستخدم أذرعها لإثارة الاضطرابات في المنطقة، من أجل تنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة.

وأضافت "واتكينز"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الامريكية سترد بكل قوة على الهجمات التي نُفذت ضدها في الوقت المناسب.

ونوّه مستشارة الرئيس أوباما السابقة، بأن الولايات المتحدة لن تعلن عن أي معلومات عن رد فعلها، مؤكدة أن الرئيس بايدن يحاول حشد الرأي العام الأمريكي بشأن هذه الهجمات الشرسة ضد الولايات المتحدة.

وأشارت، إلى أن الصراع في المنطقة يزداد بشكل كبير، خاصة بعد الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، مضيفة أن الدولة الأمريكية تدافع عن نفسها.