"15 صاروخًا".. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الرشقة الأخيرة التى ضربت تل أبيب

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرشقات الصاروخية التي ضربت تل أبيب، أطُلقت من جنوب قطاع غزة تجاه تل أبيب، مشيرة أن الرشقة الأخيرة، أثبتت أكاذيب وفشل المنظومة العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت "أبو شمسية"، أن القناة الـ 12 العبرية، أفادت بأنه تم إطلاق 15 صاروخًا، حيث تم اعتراض 12 صاروخا من قبل القبة الحديدية، والباقي أسقط بأماكن مفتوحة بتل أبيب.

كما أشارت أن شهود العيان، أكدوا سماع دوي لإنفجارات كبيرة في العديد من مدن تل أبيب، نتيجة للرشقات الصاروخية التي تم إطلاقها من جنوب غزة.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن قدرات حماس الصاروخية، مازالت مستمرة في التصدي للجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن الصواريخ أطلقت من مسافة أكثر من 100 كيلو متر.