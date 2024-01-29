الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: الصراع الأمريكي ومحاولات القضاء على "الأونروا" مستمرة وقديمة

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن العصا الأمريكية دائما ما كانت مرفوعة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موضحًا أن الصراع الأمريكي ومحاولات النيل من الأونروا مستمرة وقديمة، وحدث قبل ذلك في عام 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف التمويل كليًا عن الأونروا.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب استغل أنه أكبر ممول لوكالة الأونروا وكان هذا توافق ومحبة بين إسرائيل وأمريكا، مؤكدًا أن ترامب رأي أن تمويل "الأونروا" يعني أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيستمر. 

وأشار أسامة كمال، إلى أن ترامب قبل ذلك طالب بتحديد اللاجئين الذي يحصلوا على التمويل ليشملوا فقط الذين عاشوا النكبة وعددهم نصف مليون فقط، مشددًا على أن الوشوش والأوجه في امريكا تغيرت لكن التعامل مع "الأونروا" لم يتغير.

أسامة كمال الأونروا مساء دى ام سى اللاجئين الفلسطينيين الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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