وزير المالية الأسبق: مصر ستكون أفضل حالًا إذا طبقت مبدأ "وحدة الموازنة"

قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ووزير المالية الأسبق، إن الحوار الوطني صدرت عنه توصيات في 4 محاور أبرزها "الزراعة والصناعة" ولكن ما زال هناك بقية، من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري.

وأضاف "جلال"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن قضايا الاقتصاد على رأس أجندة الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن عجز الموازنة العامة أقل مما كان عليه، مؤكدًا أن في حقيقة الأمر أننا نُخل ببعض مبادئ الاقتصاد الثابتة.

ونوه "جلال"، أنه يجب توزيع الإيرادات بالكامل وفقًا لأولويات الدولة، بحيث لا يكون هناك تفضيلات في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أن مصر ستكون أفضل حالًا إذا طبقت مبدأ "وحدة الموازنة" وقد يصدر تشريع لتنفيذ هذا الأمر.