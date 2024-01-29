الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: عضو بارز باتحاد الكرة لم يكن يعلم بوجود شرط جزائى فى عقد فيتوريا

الناقد الرياضي
الناقد الرياضي

كشف الناقد الرياضي، أحمد درويش، عن حديث أحد الأعضاء البارزين في إتحاد الكرة، الذي أكد أنه لم يكن يعلم بوجود شرط جزائي بقيمة 600 ألف يورو في عقد المدرب "فيتوريا".

ونوه "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن اتحاد الكرة عبارة عن "تورتة" الكل يأكل منها، مضيفًا أن ما حدث من اتحاد الكرة هو جريمة بحق الشعب المصري العاشق لكرة القدم.

وطلب الناقد الرياضي، من اتحاد الكرة بضرورة الاستقالة، وإفساح المجال للخبرات الاخري، من أجل استعادة هيبة الكرة المصرية من جديد.

وودعت مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

ناقد رياضى فيتوريا روي فيتوريا الحياة اليوم فضائية الحياة

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