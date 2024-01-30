الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": توغل برى للاحتلال فى خان يونس

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة على قطاع غزة، خاصة على مدينة رفح الفلسطينية، حيث تقوم بإطلاق قذائفها تجاه منازل المواطنين.

وأضاف "جبر" أن الأوضاع الصحية مأساوية بشكل كبير، كما أن مدينة خان يونس تشهد توغلًا بريًا لعدد من الجنود الإسرائيليين، حيث طلبوا منهم النزوح لمدينة رفح.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن النازحين من خان يونس أكدوا أن الدبابات لم تتوقف عن إطلاق القذائف تجاه البيوت في خان يونس، من أجل إجبارهم على تركهم والنزوح لرفح.

وتابع أن الأوضاع الخاصة بالنازحين سيئة، مضيفًا أن الغذاء والأدوية غير متاحين، حيث إننا نتجه نحو الكارثة الإنسانية بشكل أعمق وأسرع.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي رفح غزة قطاع غزة

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