الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 900 ألف طفل بغزة مصابون بالأوبئة

مدير إعلام الهلال
مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا نواجه صعوبة في تقديم الخدمات الطبية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

 95 % من سكان غزة أصبحوا فى وسط وجنوب القطاع

وأضاف "النمس"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 95% من سكان غزة أصبحوا في وسط وجنوب القطاع وباتت أمورهم الحياتية في غاية السوء.

وأشار مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك  1.4 مليون فلسطيني نازح في رفح، الأمر الذي يسهم في انتشار كبير للأمراض بين صفوفهم، وخاصة الأطفال.

وأضاف النمس" أن 900 ألف طفل مصابون بالعديد من الأوبئة، بالإضافة إلى 80 ألف سيدة حامل بين صفوف النازحين في غزة، مشيرًا أن الاوضاع الصحية في أسوء حال.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

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