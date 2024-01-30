الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة فى حال الموافقة على تبادل الأسرى

بن جفير
بن جفير

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هدد بسقوط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تمت المواقفة على صفقة تبادل الأسرى.

 بن غفير مد تراخيص الأسلحة للمستوطنين 6 أشهر

 وكانت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، قد قالت إن "بن غفير"، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وقع قرارًا بتمديد تراخيص الأسلحة التي وزعت على المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة لـ6 أشهر إضافية.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أنه بعد التصريحات الأخيرة لبنيامين نتنياهو اشتعل الشارع الإسرائيلي، خاصة بعد وضع مسئولية فشل إعادة المحتجزين في غزة على أكتاف وزير الدفاع والجيش.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير نتنياهو بنيامين نتنياهو صفقة تبادل أسرى

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