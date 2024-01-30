الصليب والهلال الأحمر: المساعدات التى تصل غزة نقطة فى بحر الاحتياجات

قالت مي الصايغ، مديرة الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن الظروف المحيطة بالنازحين في قطاع غزة تجعلهم أمام خطر الأوبئة والأمراض.

وأشارت "مي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أطقم الهلال الأحمر بغزة يقتسمون الوجبات الصغيرة ويواجهون نفس معاناة سكان القطاع.

أضافت مديرة الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين على الأرض.

وتابعت أن المساعدات التي تصل لقطاع غزة نقطة في بحر الاحتياجات المطلوبة للقطاع، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي والقصف العشوائي لسكان قطاع غزة.