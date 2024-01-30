الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصليب والهلال الأحمر: المساعدات التى تصل غزة نقطة فى بحر الاحتياجات

مي الصايغ
مي الصايغ

قالت مي الصايغ، مديرة الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن الظروف المحيطة بالنازحين في قطاع غزة تجعلهم أمام خطر الأوبئة والأمراض.

وأشارت "مي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أطقم الهلال الأحمر بغزة يقتسمون الوجبات الصغيرة ويواجهون نفس معاناة سكان القطاع.

أضافت مديرة الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين على الأرض.

وتابعت أن المساعدات التي تصل لقطاع غزة نقطة في بحر الاحتياجات المطلوبة للقطاع، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي والقصف العشوائي لسكان قطاع غزة.

غزة جمعيات الصليب والهلال الأحمر القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر قطاع غزة الأوبئة والامراض

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