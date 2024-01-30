جمعيات الصليب والهلال الأحمر: نحن على مشارف "مجاعة حقيقية" بغزة

قالت مي الصايغ، مدير الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إنه لا بد من احترام المدنيين والمسعفين وكل الطواقم الطبية في قطاع غزة.

أضاف الصايغ، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موضوع إجلاء الجرحي بات يشكل خطورة كبيرة عليهم في ظل الاستهداف المباشر لهم والقصف العنيف بالقطاع.

ولفتت إلى أنه بسبب التدمير الذي لحق بقطاع غزة يتسبب في عرقلة وصول الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف للجرحي، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الضحايا.

وتابعت أن فرق الإسعاف بمستشفى الأمل في غزة تواجه الكثير من المخاطر، بسبب الحصار الإسرائيلي للمستشفى وتحجيم تحركات الطواقم الطبية.

وأردفت مديرة الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن الأمور تتدهور بشكل كارثي أكثر بعد قرار وقف التمويل لـ"أونروا"، مؤكدة أننا على مشارف "مجاعة حقيقية" بقطاع غزة.