الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بروكسيل للبحوث": مظاهرات المزارعين في فرنسا تُستغل سياسيًا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال د.رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسيل للبحوث إن مطالبات مزارعي فرنسا مشروعة، مشيرًا أن الأزمة الحالية تُستغل سياسيا، خاصة بعد تضامن البعض منهم مع القضية الفلسطيينية.

أضاف أبو جزر، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن في كل حدث بأوروبا قبل الإنتخابات يتم الاستثمار به من قبل الأحزاب، مؤكدًا أن أزمة المزارعين في فرنسا يتم "استغلالها سياسيًا" من قبل أحزاب اليمين.

نوه مدير مركز بروكسيل للبحوث إلى أن هناك محاولات من قبل أحزاب اليمين للإنقضاض على ثورة المزارعين في فرنسا من اجل الإطاحة بالحكومة.

وتشهد فرنسا هذا الأسبوع حركة احتجاجية واسعة من مختلف القطاعات والمهن، إذ انضمت عدة قطاعات هذا الأسبوع للتعبير عن غضبها واحتجاجها على سياسات الحكومة، بداية من احتجاجات المزارعين على انخفاض أسعار المحاصيل وزيادة الضرائب، ثم انضم إليهم سائقو الأجرة للمطالبة برفع رسوم النقل الطبي.

مركز بروكسيل للبحوث مظاهرات المزارعين فرنسا مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية فضائية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

أستاذ قانون: اقتصاد الاتحاد الأوروبى قوى وقادر على حل أزمة المزارعين بفرنسا

قيادى بحماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

جمعيات الصليب والهلال الأحمر: نحن على مشارف "مجاعة حقيقية" بغزة

الصليب والهلال الأحمر: المساعدات التى تصل غزة نقطة فى بحر الاحتياجات

بريطانيا: غزة أرض فلسطينية وجزء من "الدولة الفلسطينية" فى المستقبل

أول رد من الكينست على دعم النائب عوفر كاسيف لجنوب إفريقيا

دعوة مصر لتكون ضيف الشرف لمعرض الكتاب فى فنزويلا 2025

المرصد الأورومتوسطى: المخطط الإسرائيلى يستهدف القضاء على الوجود الفلسطينى

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى