"بروكسيل للبحوث": مظاهرات المزارعين في فرنسا تُستغل سياسيًا

قال د.رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسيل للبحوث إن مطالبات مزارعي فرنسا مشروعة، مشيرًا أن الأزمة الحالية تُستغل سياسيا، خاصة بعد تضامن البعض منهم مع القضية الفلسطيينية.

أضاف أبو جزر، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن في كل حدث بأوروبا قبل الإنتخابات يتم الاستثمار به من قبل الأحزاب، مؤكدًا أن أزمة المزارعين في فرنسا يتم "استغلالها سياسيًا" من قبل أحزاب اليمين.

نوه مدير مركز بروكسيل للبحوث إلى أن هناك محاولات من قبل أحزاب اليمين للإنقضاض على ثورة المزارعين في فرنسا من اجل الإطاحة بالحكومة.

وتشهد فرنسا هذا الأسبوع حركة احتجاجية واسعة من مختلف القطاعات والمهن، إذ انضمت عدة قطاعات هذا الأسبوع للتعبير عن غضبها واحتجاجها على سياسات الحكومة، بداية من احتجاجات المزارعين على انخفاض أسعار المحاصيل وزيادة الضرائب، ثم انضم إليهم سائقو الأجرة للمطالبة برفع رسوم النقل الطبي.