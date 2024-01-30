الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ قانون: اقتصاد الاتحاد الأوروبى قوى وقادر على حل أزمة المزارعين بفرنسا

أزمة المزارعين في
أزمة المزارعين في فرنسا

قال د. مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي قوي اقتصاديًا وقادر على حل أزمة المزارعين في فرنسا، مشيرًا إلى أن الأزمات الخاصة بالمزارعين ليست جديدة ودائمًا ما تتكرر.

وأضاف بودن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الزراعي الأوروبي، خاصة الفرنسي قوي، مضيفًا أن فرنسا من أكبر المصدرين لمنتجات الزراعة على الرغم من صغر مساحتها.

وتابع أستاذ القانون الدولي أن الاتفاقات الدولية أعلى من القوانين في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستتم إعادة الهيكلة الزراعية من أجل حماية البيئة.

وواصل أن مطالبات المزارعين تتمثل في توفير الحد الأدنى للعيش بحياة كريمة من إنتاج المزارع، مشيرًا إلى أن هذا يتحقق من خلال العلاقة بين المزارعين وشركات التسويق، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يساهم في إحداث التوافق.

أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي فرنسا أزمة المزارعين في فرنسا مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الاقتصاد الزراعي

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