الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام يكن لـ"الحياة اليوم": لا يوجد كرة قدم في مصر

هشام يكن
هشام يكن

قال الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن الكرة المصرية فقدت رونقها، الأمرالذي ساهم في توجه العديد من محبي الكرة للأندية الاوروبية ومتابعة الدوريات الأجنبية.

وأشار"يكن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية الحياة، أن في مصر لا يوجد كرة قدم، مضيفًا أن غياب التنافس في الدوري المصري السبب في تدهور المنتخب.

ونوه نجم منتخب مصر السابق، أن أكثر من ثلاث أربع أندية الدوري شركات، الأمر الذي تسبب في غياب الجمهور عن المدرجات وعدم ظهور نوابغ ومواهب.

وتابع، أنه لابد من وجود قيم ومبادئ في إتحاد كرة القدم، فيما يخص إختيار مدربين منتخب مصر، مشيرًا أن الكثير من أعضاء مجلس إتحاد الكرة ليس لهم علاقة باللعبة.

هشام يكن مصر الحياة اليوم فضائية الحياة منتخب مصر

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