الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

فيتوريا وحازم إمام
فيتوريا وحازم إمام

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على رحيل الـبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد توديع الفراعنة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار. 

وكلف مجلس الجبلاية حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف العام على المنتخب، بعقد جلسة مع فيتوريا لإنهاء التعاقد معه بالتراضى، وإقناع فيتوريا بتحفيض الشرط الجزائى وحصوله على شهر أو 300 ألف دولار بدلًا من الحصول على 3 أشهر وفق عقد مبرم بين الطرفين الذى ينص على حصول المدرب على 3 أشهر حال فسخ التعاقد معه. 

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن أن فيتوريا يحصل على 240 ألف دولار شهريًا وليس 200 ألف دولار، كما تردد، وهو ما يعني حصول فيتوريا على 720 ألف دولار حال عدم الموافقة على تحفيض الشرط الجزائي. 

ومن المقرر أن يعقد حازم إمام جلسة مع فيتوريا خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة رده على قرار تخفيض الشرط الجزائي لإبلاغ المجلس. 

ومن المقرر أن يعقد د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع رئيس اتحاد الكرة لمعرفة آخر مستجدات الشرط الجزائي مع فيتوريا بعد أن قرر الوزير عدم استمرار المدرب البرتغالي والاستعانة بآخر، سواء وطنيًا أو أجنبيًا بعد الأداء المخيّب للآمال الذى لحق بالمنتخب فى بطولة الأمم الإفريقية والاطلاع على تقرير خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في كوت ديفوار.

جمال علام روي فيتوريا بطولة الأمم الإفريقية الشرطي الجزائى اتحاد الكرة أشرف صبحي

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