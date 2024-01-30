الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهيئة المصرية للكتاب: الإقبال على شراء الكتب ضرب رقمًا قياسيًا

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قال د.أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الجمهور المصري ضرب مثالا حيا لثقافته من خلال التوافد الكبير لمعرض القاهرة للكتاب.

وأضاف بهي الدين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية الحياة، أن قاعات الندوات واللقاءات الشعرية، شهدت إقبالا كبيرا من قبل زوار معرض الكتاب.

ونوه إلى أن معرض الكتاب هذا العام مكتظ بشكل كبير بالعديد من الضيوف الأجنبية، الأمر الذي يسهم في زيادة المعرفة والتبادل الثقافي مع الدول الأخري.

وتابع أن الجناح الفلسطيني شهد توافدا كبيرا من قبل الزوار، مؤكدًا أن الاحتفاء بفلسطين واجب وظهر بشكل كبير هذا العام، كما تم تخصيص العديد من الندوات للتعرف على الثقافة الفلسطينية.

وعن الإقبال علي الشراء بمعرض الكتاب، أفاد بهي الدين، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الإقبال على شراء الكتب ضرب رقما قياسيا هذا العام.

الهيئة المصرية العامة للكتاب شراء الكتب الدكتور أحمد بهي الدين الحياة اليوم قاعات الندوات واللقاءات معرض الكتاب

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": استمرار الطيران المكثف فوق قطاع غزة

هشام يكن لـ"الحياة اليوم": لا يوجد كرة قدم فى مصر

أستاذ قانون: اقتصاد الاتحاد الأوروبى قوى وقادر على حل أزمة المزارعين بفرنسا

قيادى بحماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

جمعيات الصليب والهلال الأحمر: نحن على مشارف "مجاعة حقيقية" بغزة

الصليب والهلال الأحمر: المساعدات التى تصل غزة نقطة فى بحر الاحتياجات

بريطانيا: غزة أرض فلسطينية وجزء من "الدولة الفلسطينية" فى المستقبل

أول رد من الكينست على دعم النائب عوفر كاسيف لجنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى