الهيئة المصرية للكتاب: الإقبال على شراء الكتب ضرب رقمًا قياسيًا

قال د.أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الجمهور المصري ضرب مثالا حيا لثقافته من خلال التوافد الكبير لمعرض القاهرة للكتاب.

وأضاف بهي الدين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية الحياة، أن قاعات الندوات واللقاءات الشعرية، شهدت إقبالا كبيرا من قبل زوار معرض الكتاب.

ونوه إلى أن معرض الكتاب هذا العام مكتظ بشكل كبير بالعديد من الضيوف الأجنبية، الأمر الذي يسهم في زيادة المعرفة والتبادل الثقافي مع الدول الأخري.

وتابع أن الجناح الفلسطيني شهد توافدا كبيرا من قبل الزوار، مؤكدًا أن الاحتفاء بفلسطين واجب وظهر بشكل كبير هذا العام، كما تم تخصيص العديد من الندوات للتعرف على الثقافة الفلسطينية.

وعن الإقبال علي الشراء بمعرض الكتاب، أفاد بهي الدين، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الإقبال على شراء الكتب ضرب رقما قياسيا هذا العام.