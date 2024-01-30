الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتصالات: دخول مصر عصر صناعة الرقائق الإلكترونية "بات قريبًا"

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال د.حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، إن صناعة الرقائق هي صناعة استراتيجية في الكثير من دول العالم، وباتت أحد المجالات التي تتصارع عليها الدول الكبري.

أضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية الحياة، أن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت أمنا قوميا ولها أولوية كبيرة في عصر التحول الرقمي.

أشار مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات إلى أن التدرج في الصناعات مطلوبة، وهذا ما تسعى له الدولة المصرية لإنتاج جميع الاحتياجات الخاصة للعديد من الصناعات.

ونوه عثمان إلى أن هناك العديد من الشركات الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية تم التواصل معها من أجل نقل خبراتها، وفتح أسواقها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

مستشار وزير الاتصالات مصر الرقائق الإلكترونية الحياة اليوم فضائية الحياة

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