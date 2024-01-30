الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستكاوي: قمصان المنتخب لا تُناسب أجواء كوت ديفوار.. وأعضاء اتحاد الكرة "مبيشتغلوش"

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

قال الناقد الرياضي والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، إنه لا يجب تقيم أداء الجهاز الفني لمنتخب مصر، من مباريات أمام منتخبات ضعيفية.

وأشار "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية دي أم سي، أن المدير الفني روي فيتوريا، كان متفاجئًا أثناء إدارة مباريات كأس الامم الأفريقية، مضيفًا أنه ارتكب كل الأخطاء بكرة القدم.

ونوه الناقد الرياضي، إلى أن لاعبي المنتخب الوطني في كأس الامم الأفريقية، افتقدوا "اللياقة البدنية"، وعلق: “لم يستطيعوا الجري في الملعب، ولابد من تفسير لهذا التراجع".

وتابع: قبل بداية البطولة، رشح البعض مصر للفوز ببطولة كأس الامم الأفريقية، بسبب تاريخنا فقد حصدنا 7 بطولات من قبل، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداءً جيد أمام بلجيكا والجزائر في المباريات الودية، ولكن التراجع يحتاج إلى تفسير.

وتساءل "المستكاوي"، هل ذهب أحد المسئولين عن الكرة في الإتحاد لساحل العاج المنظمة للبطولة، من أجل التعرف على حالة الطقس، لتهيئة اللاعبين للعب في مثل هذه الاجواء.

وأكد أن من الامور التي لفتت الانتباه هو “تيشرت المنتخب”، مشيرًا إلى أن خامات القمصان لا تتناسب مع اجواء الطقس في كوت ديفوار، وهذا كان واضح بسبب التعرق الزائد عن الحد.

واختتم أن منتخب مصر من فرق التصنيف الأول في القارة الأفريقية، مؤكدًا اننا لا نحلم بالتمثيل المشرف في كأس العالم، ولذلك نحتاج إعادة هيكلة وعمل جاد، قائلًا: "أعضاء اتحاد الكرة مبيشتغلوش".

حسن المستكاوي مساء dmc فضائية دي ام سي لاعبو المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية اللياقة البدنية

مواد متعلقة

"بروكسيل للبحوث": مظاهرات المزارعين في فرنسا تُستغل سياسيًا

الاتصالات: دخول مصر عصر صناعة الرقائق الإلكترونية "بات قريبًا"

الهيئة المصرية للكتاب: الإقبال على شراء الكتب ضرب رقمًا قياسيًا

"القاهرة الإخبارية": استمرار الطيران المكثف فوق قطاع غزة

هشام يكن لـ"الحياة اليوم": لا يوجد كرة قدم فى مصر

أستاذ قانون: اقتصاد الاتحاد الأوروبى قوى وقادر على حل أزمة المزارعين بفرنسا

قيادى بحماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

جمعيات الصليب والهلال الأحمر: نحن على مشارف "مجاعة حقيقية" بغزة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل| "دى سيدة بتخرّف".. زاهى حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

عاجل.. "الدستور" تنشر القصة الكاملة لمشروع كساء هرم "منكاورع" بالجرانيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى