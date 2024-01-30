المستكاوي: قمصان المنتخب لا تُناسب أجواء كوت ديفوار.. وأعضاء اتحاد الكرة "مبيشتغلوش"

قال الناقد الرياضي والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، إنه لا يجب تقيم أداء الجهاز الفني لمنتخب مصر، من مباريات أمام منتخبات ضعيفية.

وأشار "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية دي أم سي، أن المدير الفني روي فيتوريا، كان متفاجئًا أثناء إدارة مباريات كأس الامم الأفريقية، مضيفًا أنه ارتكب كل الأخطاء بكرة القدم.

ونوه الناقد الرياضي، إلى أن لاعبي المنتخب الوطني في كأس الامم الأفريقية، افتقدوا "اللياقة البدنية"، وعلق: “لم يستطيعوا الجري في الملعب، ولابد من تفسير لهذا التراجع".

وتابع: قبل بداية البطولة، رشح البعض مصر للفوز ببطولة كأس الامم الأفريقية، بسبب تاريخنا فقد حصدنا 7 بطولات من قبل، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداءً جيد أمام بلجيكا والجزائر في المباريات الودية، ولكن التراجع يحتاج إلى تفسير.

وتساءل "المستكاوي"، هل ذهب أحد المسئولين عن الكرة في الإتحاد لساحل العاج المنظمة للبطولة، من أجل التعرف على حالة الطقس، لتهيئة اللاعبين للعب في مثل هذه الاجواء.

وأكد أن من الامور التي لفتت الانتباه هو “تيشرت المنتخب”، مشيرًا إلى أن خامات القمصان لا تتناسب مع اجواء الطقس في كوت ديفوار، وهذا كان واضح بسبب التعرق الزائد عن الحد.

واختتم أن منتخب مصر من فرق التصنيف الأول في القارة الأفريقية، مؤكدًا اننا لا نحلم بالتمثيل المشرف في كأس العالم، ولذلك نحتاج إعادة هيكلة وعمل جاد، قائلًا: "أعضاء اتحاد الكرة مبيشتغلوش".