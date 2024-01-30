الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساء DMC يبحث عن تاريخ "فِرق الموت" الإسرائيلية

أسامة كمال
أسامة كمال

كشف الإعلامي أسامة كمال عن حقيقة "المستعربين" تلك الفرق التي شكلتها حكومة الاحتلال من أجل تنفيذ عدد من الاغتيالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

قال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية دي إم سي، إن الجيش الإسرائيلي لديه عدة فرق تصفية خاصة تحت مسمى "المستعربين".

وشدد مذيع مساء DMC على أن اعتداءات "المستعربين" الإسرائيليين على الفلسطينيين مسلسل مستمر منذ سنوات، حيث بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولعل أشهرها "الهجانة".

نوه أسامة بأن المستعربين عبارة عن فرق خاصة شكلها جيش الاحتلال من أجل الاندساس داخل الانتفاضات الخاصة بالشباب الفلسطينيين، لإخمادها، إضافة إلى قتل عدد منهم.

وذكر كمال أن المستعربين تم اختيارهم بعناية شديدة بأن يكونوا ذوي ملامح عربية، من أجل تنفيذ مهامهم، لافتًا إلى أن هذه الفرق مارست على مدار سنوات العديد من الهجمات والاغتيالات بحق الشعب الفلسطيني.

شهداء مستشفى ابن سينا فرق الموت أسامة كمال مساء dmc فضائية دي ام سي الحكومة الاسرائيلية

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