وزير الأشغال الفلسطينى لـ"مساء dmc": الاحتلال دمّر المؤسسات الصحية والتعليمية والأثرية

قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إنه لا يمكن وصف المعاناة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أنه لا أحد يتحمل انتظار الموت في أي وقت.

وأضاف "زيارة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن تجربة المعيشة في قطاع غزة أثناء الحرب لا يمكن وصف فداحتها بالكلمات.

وتابع، أن ضحايا غزة، ليسوا مجرد أرقام، فكل شخص منهم يمثل قصة وعائلة، مؤكدًا أن الوضع في غزة كارثي ويزداد صعوبة في ظل الطقس البارد وانتشار الأوبئة.

ونوه وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، بأن حكومة إسرائيل تمارس كل أشكال القتل والتدمير بدون أي هدف سوى نشر الدمار، مضيفًا أن المخطط واضح وهو تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وهو الهدف الأسمى لدى إسرائيل بجانب تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد "زيارة"، أن إسرائيل دمرت المؤسسات الصحية والتعليمية والأثرية، مشيرًا إلى أن كل يوم تقتحم القوات الإسرائيلية مخيمات الضفة الغربية، والجنود يدمرون البنى التحتية لها باستمرار.

ووجه وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، الشكر لمصر، بسبب رفضها القاطع مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن القيادة الفلسطينية تفتخر بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدر تصريحاته وجهوده في حماية القضية الفلسطينية.