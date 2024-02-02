الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تيار الاستقلال الفلسطينى: على الدول العربية الغنية تمويل "أونروا"

رئيس تيار الاستقلال
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني

قال الدكتور محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن وكالة "أونروا" تقدم الدعم الغذائي والمادي، بل وتشرف بشكل كبير على المنظومة التعليمية في القطاع.

 وقف تمويل وكالة "أونروا" تصفية للقضية الفلسطينية

وأضاف "أبوسمرة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن وقف تمويل وكالة "أونروا" هو تصفية للقضية الفلسطينية بشكل كبير، خاصة قضية اللاجئين، حيث يعتبر جزءًا من مخطط التهجير القسري.

وتابع أن على الأشقاء العرب، وخاصة الدول الغنية، تعويض وقف التمويل من قبل الدول الغربية، مؤكدًا أن وكالة "أونروا" تعاني من العجز في الموازنة من قبل العدوان.

وأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى أن وكالة "الغوث" الدولية "أونروا" هي منظمة أُنشئت من أجل دعم اللاجئين حتى يعودوا لديارهم بعد ذلك، وأن هناك 13 دولة أوقفت دعمها لـ"أونروا".

ونوه بأنه على الولايات المتحدة أن تنظر للمسألة بشكل فيه نوع من الحق، مؤكدًا أن "الاحتلال الإسرائيلي يحتل أرضنا"، وقد تحول الفلسطيني لاجئًا في بلده ووطنه.

تيار الاستقلال الفلسطيني الأونروا أونروا اكسترا نيوز محمد ابو سمرة

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