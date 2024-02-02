الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هالة صدقى: الفيلم الجديد فكرة مستوحاة من شخصية الملكة صفصف

هالة صدقي
هالة صدقي

قالت الفنانة هالة صدقي، خلال العرض الخاص لفيلم "الملكة"، إن الذي جذبها للفيلم، هم الصناع والشركة المنتجة، التي كانت حريصة بشكل كبير على إنجاح الفيلم.

ونوهت “صدقي” خلال لقاء خاص لبرنامج "أون ست"، والمذاع على فضائية ON، أن نجاح الفيلم هو انتصار لكل المشاهير في جيلي، خاصة أن البطولة نسائية.

في هذا الصدد، قال أحمد رمزي، مؤلف فيلم “الملكة”، إن التحضير للفيلم كان من رمضان العام الماضي، حيث إن الملكة كان من اقتراح الشركة المنتجة بعد نجاح دور "الملكة صفصف" في مسلسل جعفر العمدة.

كما كشفت الفنانة دينا، عن دورها في الفيلم، حيث قالت إنها تقدم دور "كوافير"، من أحد الأحياء الشعبية، التي تضطر أن تذهب إليها الفنانة هالة صدقي، ومن هنا تندرج الأحداث.

هالة صدقي الملكة نة هالة صدقي الملكة صفصف جعفر العمدة أحمد رمزي

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